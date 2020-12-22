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مصرع شاب في تصادم على طريق "الخانكة - السلام" بالقليوبية

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مصرع شاب في تصادم على طريق "الخانكة - السلام" بالقليوبية مصرع شاب في تصادم على طريق "الخانكة - السلام" بالقليوبية

مصراوي Masrawy

12:41 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:
لقي شخص مصرعه، في تصادم سيارة نقل بدراجة نارية أمام مصنع الشريف، على طريق "الخانكة - السلام" في القليوبية، ونقلت الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية على طريق "الخانكة - السلام" أمام مصنع الشريف، ومصرع قائد الدراجة النارية.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مسرعة بدراجة نارية "فيزبا" بأرقام "ق ل م رقم 8237"، ومصرع قائدها "هاني.أ.م" 38 عاما، والمقيم بقرية الدير التابعة لمركز طوخ، وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

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