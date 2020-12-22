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مستشار رئيس الوزراء البريطاني يرجح تشديد القيود في المملكة بسبب السلالة الجديدة

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مستشار رئيس الوزراء البريطاني يرجح تشديد القيود في المملكة بسبب السلالة الجديدة مستشار رئيس الوزراء البريطاني يرجح تشديد القيود في المملكة بسبب السلالة الجديدة

مصراوي Masrawy

12:35 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

حذّر كبير المستشارين العلميين لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السير باتريك فالانس، مساء الاثنين، من أن السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" التي أعلن عن اكتشافها في بريطانيا قد تدفع إلى تشديد تدابير الإغلاق عما هي عليه الآن.
وفي الوقت الذي تفرض الحكومة تدابير الإغلاق من المستوى الرابع -أعلى مستويات الإغلاق حاليًا- على عدد من المناطق، وقال فالانس إنه لم يعد من الممكن بعد الآن وقف السلالة الجديدة من الانتشار في مختلف أنحاء المملكة المتحدة بضوابط أقل صرامة، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وأُعلن الأسبوع الماضي اكتشاف سلالة جديدة من "كوفيد-19" في مقاطعة كنت جنوب شرق إنجلترا، ويُعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70%.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الانتشار السريع لتلك السلالة يعني وضع مزيد من مناطق المملكة المتحدة تحت المستوى الرابع من تدابير الإغلاق، والذي يعني إغلاق كافة المحال التجارية غير الضرورية وإصدار أمرًا للمقيمين بالبقاء في منازلهم، وقال السير فالانس: "بالتأكيد نحتاج للتأكد من أننا نطبق المستوى الصحيح من القيود"، وتابع: "أعتقد أنه من المرجح أن تحتاج تلك التدابير إلى الزيادة في بعض الأماكن في الوقت المناسب".

وتعد المملكة المتحدة إحدى أكثر دول أوروبا تضررًا من تفشي من حيث أعداد الوفيات والإصابات، إذ سجلت حتى اليوم أكثر من مليونين و73 ألف إصابة، وأكثر من 67 ألفًا و600 حالة وفاة.

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