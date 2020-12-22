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"أوراسكوم بيراميدز" ترعى رالي السيارات الكهربائية في الأهرامات (صور)

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"أوراسكوم بيراميدز" ترعى رالي السيارات الكهربائية في الأهرامات (صور) "أوراسكوم بيراميدز" ترعى رالي السيارات الكهربائية في الأهرامات (صور)

مصراوي Masrawy

12:33 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

(مصراوي):


أكد هشام جادالله رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم بيراميدز" المسئولة عن الخدمات السياحية في منطقة الأهرامات الأثرية، أن الشركة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، قاما برعاية سباق رالي السيارات الكهربائية الذي يقام في منطقة الأهرامات الأثرية.

وقال جادالله، إنه حان الوقت لكي يرى العالم تطبيق أحدث التكنولوجيا في حرم أعرق الحضارات، تماشيًا مع التطورات الحديثة في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، مؤكدًا حرص الشركة على مواكبة كل جديد أولًا بأول ليكون لائقًا بأعظم حضارات العالم: "سنوالي الجهد لتحقيق ذلك".

الجدير بالذكر أن خطة شركة "أوراسكوم بيراميدز" لتطوير الخدمات السياحية في هضبة أهرامات الجيزة، تشمل توفير وسائل الانتقال من أتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء، داخل المنطقة الأثرية، لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.

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