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واشنطن تنشر قائمة لـ 103 شركة روسية وصينية ستخضع للعقوبات

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واشنطن تنشر قائمة لـ 103 شركة روسية وصينية ستخضع للعقوبات واشنطن تنشر قائمة لـ 103 شركة روسية وصينية ستخضع للعقوبات

مصراوي Masrawy

12:18 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات

نشرت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ، يوم الاثنين، قائمة شركات وكيانات روسية وصينية ستفرض عليهم قيودًا بسبب صلاتهم بجيشي البلدين، وسيحظر على الشركات الأمريكية شراء منتجاتها وبيع منتجات أمريكية لها، حسبما ذكرت رويترز.
وقال مسؤولون في وزارة التجارة الأمريكية لوكالة "رويترز" للأنباء، مساء الاثنين، إن النسخة النهائية من القائمة تضم 103 شركات، 58 منها صينية و45 روسية.
وأكد وزير الجارة الأمريكي ويلبور روس، إن هذه الخطوة تمهد لعملية جديدة "تهدف إلى مساعدة المصدرين على التأكد من زبائنهم لتحديد من يستهلكون منتجاتهم للأغراض العسكرية".
وتشمل القائمة وزارة الدفاع الروسية وهيئة الاستخبارات الخارجية الروسية وفريق "" الخاص للطيارين وشركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية لتصدير الأسلحة وشركة "روستيخ" الحكومية وشركات "ميغ" و"توبوليف" ومؤسسة "طائرات سوخوي المدنية" لصناعة الطائرات، إضافة للمؤسسة الموحدة لصناعة الطائرات وشركة صناعة السفن "أدميرالتيسكيه فيرفي" و"مروحيات روسيا" ومؤسسة "روس آتوم" للطاقة الذرية ومؤسسات خاصة بتطوير الأسلحة النووية والصناعات الفضائية في روسيا
وقالت رويترز، إن القائمة النهائية تضم 103 كيانًا أي أقل بـ 14 كيانًا من المسودة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء، في نوفمبر الماضي. وتم تصنيف 58 كيانًا مرتبطًا الصين، انخفاضًا من 89 كيانًا، و45 كيانًا مرتبطًا بروسيا، ارتفاعًا من 28.

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