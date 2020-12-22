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أعلى معدل يومي للموجة الثانية لكورونا.. الصحة تعلن بيان إصابات كورونا ليوم الاثنين

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أعلى معدل يومي للموجة الثانية لكورونا.. الصحة تعلن بيان إصابات كورونا ليوم الاثنين أعلى معدل يومي للموجة الثانية لكورونا.. الصحة تعلن بيان إصابات كورونا ليوم الاثنين

مصراوي Masrawy

12:16 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 345 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.

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