أخبار عاجلة

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل -
الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر -
روحاني: لا يمكن الثقة بأمريكا في أي شيء -
خبير فيروسات بريطاني يوضح خطورة السلالة الإفريقية من كورونا -
تركيا توقع عقدا على اقتناء لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا -
خاص| نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا" -
انطلاق ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السابعة -
بالصور.. وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفيات العزل والطوارئ -
تقنين 2122 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية -
لمنع تجمع الباعة.. غَمر سوق السبت بالمياه في سوهاج- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تركيا: 254 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

Print
تركيا: 254 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا تركيا: 254 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

11:56 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

أنقرة - (د ب ا)

سجلت تركيا، يوم الاثنين، 254 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألفا و351.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و43 ألفا و704، إثر تشخيص 19 ألفا و103 حالات جديدة،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية .

وبلغ إجمالي المتعافين مليونا و835 ألف و705، إثر شفاء أو انتهاء مدة حجر 34 ألفا و419، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 5 آلاف و192.

وأجرت الوزارة 196 ألفا و110 اختبارات للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 22 مليونا و635 ألفا و637.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر "تويتر"، إن عدد الحالات الحرجة والنشطة تواصل الانخفاض.

وأضاف أن معدل المرضى في وحدات العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي يواصل الانخفاض أيضا.

وأشار إلى أن الالتزام بتدابير الوقاية والقيود المفروضة بدأت تعطي نتائجها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

شبكة عيون الإخبارية