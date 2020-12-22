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​الوطنية للصحافة: غدًا صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالمؤسسات عن سبتمبر 2019

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​الوطنية للصحافة: غدًا صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالمؤسسات عن سبتمبر 2019 ​الوطنية للصحافة: غدًا صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالمؤسسات عن سبتمبر 2019

مصراوي Masrawy

11:44 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

(مصراوي):


أعلن عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية، في شهر سبتمبر 2019، غدًا الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الهيئة لصالح الزملاء المحالين للمعاش، حيث حصلت الهيئة على دعم إضافي من وزارة المالية لمواجهة صرف قيمة المكافأة عن شهر سبتمبر 2019.

وأكد الشوربجي أن الهيئة مستمرة في التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف باقي المكافأة للزملاء تباعًا.

وخاطبت الهيئة المؤسسات الصحفية القومية لسرعة موافاتها ببيانات الزملاء المحالين للمعاش خلال هذا الشهر، وأرقام حساباتهم البنكية أو البريدية لإرسال قيمة المكافأة عليها.

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