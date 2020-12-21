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هتك عرض ابنته.. المُشدد 15 عامًا لموظف في المنيا

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هتك عرض ابنته.. المُشدد 15 عامًا لموظف في المنيا هتك عرض ابنته.. المُشدد 15 عامًا لموظف في المنيا

مصراوي Masrawy

10:14 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

المنيا - محمد النادي:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 15 عامًا على موظف بتهمة هتك عرض طفلته في سبتمبر الماضي.

استندت المحكمة، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشاريين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفى محمود وأمانة سر أندراوس فهمي، في حكمها في القضية رقم 1547 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا، إلى أدلة البحث الجنائي وتقرير الصفة الترشيحية والبصمات، إلى جانب أقوال الزوجة "ف ا"، وأقوال رئيس مباحث مركز المنيا.

أحال المحامي العام لنيابات جنوب المنيا المتهم إلى المحاكمة الجنائية في 12 أكتوبر الماضي. وشمل أمر الإحالة أنه في 12 سبتمبر 2020 قام "و.ع" كاتب صحة بوحدة تابعة لمركز سمالوط، بهتك عرض ابنته الطفلة "ن"، بغير قوة وتهديد وجرده شيطانه من المشاعر الإنسانية وطالت يده الآثمة مواطن عفه من الأبنة وهي عبارة عن ثديها وفرجها عدة مرات فقتل طفولتها وقضى على براءتها على النحو المبين بأوراق القضية والتي قُيدت برقم 1547 لسنه 2020 كلى جنوب المنيا.

ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية وأحالت الشق المدني إلى المحكمة المدنية جهة الاختصاص، ويعد الحكم الصادر بجلسة اليوم أولى قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره. ​

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