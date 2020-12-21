أخبار عاجلة

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل -
الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر -
روحاني: لا يمكن الثقة بأمريكا في أي شيء -
خبير فيروسات بريطاني يوضح خطورة السلالة الإفريقية من كورونا -
تركيا توقع عقدا على اقتناء لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا -
خاص| نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا" -
انطلاق ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السابعة -
بالصور.. وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفيات العزل والطوارئ -
تقنين 2122 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية -
لمنع تجمع الباعة.. غَمر سوق السبت بالمياه في سوهاج- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فلكية جدة": "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل يزيِّن قبة السماء

Print
"فلكية جدة": "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل يزيِّن قبة السماء "فلكية جدة": "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل يزيِّن قبة السماء
يُعتبر الأفضل بين الكوكبَيْن منذ العصور الوسطى

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن الراصدين للسماء في والوطن العربي شاهدوا مساء اليوم الاثنين الاقتران النادر بين المشتري وزحل، الذي يوصف بـ"الاقتران العظيم"، وكان لعلماء الفلك الانتظار 800 عام ليرصدوا حدوثه.. كما يظهر في الصورة بسماء السعودية في مدينة جدة.

وأضاف بأن الاقتران العظيم رُصد بعد غروب الشمس باتجاه الأفق الجنوب الغربي؛ إذ ظهر الكوكبان مثل "نجم" واحد للراصد بالعين المجردة، لكن من خلال كاميرات التصوير أو التلسكوبات أمكن التمييز بين الكوكبين، ورؤية بعض أقمار المشتري الكبيرة.

وأردف بأن هذا الاقتران يُعتبر الأفضل بين الكوكبين منذ العصور الوسطى؛ إذ فصل بينهما 0.1 درجة فقط. وهذه المسافة الظاهرية قريبة للغاية من منظورنا على الأرض، لكن تبقى الكواكب يفصل بينها مئات الملايين من الأميال في الفضاء.

وأشار إلى أن الاقتران العظيم حدث في يوم الانقلاب الشتوي نفسه، وهو مجرد مصادفة بناء على مدارات الكواكب وميل محور الأرض؛ فمثل هذه الاقترانات يمكن أن تحدث في أي يوم من أيام السنة اعتمادًا على مكان وجود الكواكب في مداراتها.

وذكر أنه يتم تحديد تاريخ الاقتران من خلال مواقع كوكب المشتري وزحل والأرض في مساراتها حول الشمس، بينما يتم تحديد تاريخ الانقلاب الشتوي بواسطة ميل محور الأرض؛ لذا فإن هذه المصادفة النادرة منحت الناس فرصة رائعة للخروج، ورؤية كواكب النظام الشمس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

شاهد "أول بازار افتراضي بالسعودية" يتهيأ للانطلاق.. وصاحبة الفكرة تبلورها

شاهد "أول بازار افتراضي بالسعودية" يتهيأ للانطلاق.. وصاحبة الفكرة تبلورها

شبكة عيون الإخبارية