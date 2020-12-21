إصابة أمين صندوق نقابة المهندسين السابق بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت نقابة المهندسين، اليوم الاثنين، إصابة المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة السابق وعضو المجلس الأعلى الحالي بفيرس كورونا.

أعرب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة السابق وعضو المجلس الأعلى الحالي، بعد أن تأكد إصابته بفيرس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد ضاحي وجميع أعضاء هيئة المكتب علي تمنياتهم له بالشفاء وعودته مره أخري إلى الحقل النقابي متمنيين لجميع مصابي هذا الفيروس اللعين بالشفاء العاجل.

ويشار إلى أن المهندس مؤمن شفيق كان أمين صندوق نقابة القاهرة الفرعية خلال الفترة من 2014 إلى 2016 وأمين الصندوق للنقابة العامة للمهندسين خلال الفترة من 2018 وحتى 2020، وهي شهدت هذه الفترة طفرة كبيرة في ميزانية نقابة المهندسين خلال العامين.