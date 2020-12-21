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المغرب: إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر وحظر التجول ليلا لمواجهة كورونا

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المغرب: إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر وحظر التجول ليلا لمواجهة كورونا المغرب: إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر وحظر التجول ليلا لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

09:48 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

الرباط - (أ ش أ):
قررت المغربية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى من الساعة 8 مساء، وفرض حظر التجول ليلا بدءا من بعد غد الأربعاء من الساعة التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا ولمدة 3 أسابيع ، وذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19 ).
كما قررت الحكومة منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ فضلا عن الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.

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