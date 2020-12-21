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: سلالة "كوفيد-19" المتحورة ليست أشد ضراوة واللقاحات غالباً فعالة ضده

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السعودية: سلالة "كوفيد-19" المتحورة ليست أشد ضراوة واللقاحات غالباً فعالة ضده : سلالة "كوفيد-19" المتحورة ليست أشد ضراوة واللقاحات غالباً فعالة ضده

مصراوي Masrawy

09:31 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

الرياض - (أ ش أ):
أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام، حيث حرصت المملكة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور في الفيروس.
وأوضح الربيعة - في تصريحات لقناة "" الفضائية السعودية اليوم الاثنين، أن الفيروس المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس المنتشر حالياً .. مشيراً إلى أن فعالية اللقاحات غالباً لن تتأثر بهذا التحور، وهذه أمور مبشرة بالخير، فيما لا يزال تقييم سرعة انتشاره تحت الدراسة.

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