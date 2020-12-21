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مصراوي Masrawy

الرياض - (أ ش أ):

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام، حيث حرصت المملكة السعودية على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور في الفيروس.

وأوضح الربيعة - في تصريحات لقناة "الإخبارية" الفضائية السعودية اليوم الاثنين، أن الفيروس المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس المنتشر حالياً .. مشيراً إلى أن فعالية اللقاحات غالباً لن تتأثر بهذا التحور، وهذه أمور مبشرة بالخير، فيما لا يزال تقييم سرعة انتشاره تحت الدراسة.