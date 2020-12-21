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مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة جيرة بأسوان

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مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة جيرة بأسوان مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة جيرة بأسوان

مصراوي Masrawy

09:36 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

قُتل شخص وأصيب 4 آخرين، اليوم الإثنين، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية السلسلة بمدينة كوم أمبو في محافظة أسوان، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان إخطارًا من مأمور مركز كوم أمبو بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية السلسلة، حيث انتقلت قوات الأمن وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وفرض كردون أمني بين العائلتين وضبط اثنين من المتهمين.

أسفرت المشاجرة عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جرى نقلهم الى مستشفى كوم أمبو المركزي.

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