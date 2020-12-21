برعاية وزير التعليم .. مكتب التربية العربي يكرّم الطلاب المتفوقين خليجيًا

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الطالب "الحسين حافظ" من رجال ألمع حقق جائزة التفوق للمرحلة الثانوية

برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، نظّم مكتب التربية العربي لدول الخليج حفل جائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الثالثة عشرة (عن بُعد).

وتفصيلاً، تُقام الجائزة بشكل سنوي بدعم من شركة المراعي، وتم فيها تكريم الطلبة المتفوقين دراسيًا في جميع المراحل الدراسية، وقد حقق الطالب الحسين حافظ من ثانوية الملك عبدالعزيز بتعليم رجال ألمع جائزة التفوق الدراسي للمرحلة الثانوية ممثلاً لوزارة التعليم، وقد حضر الطالب برفقة والده وقائد المدرسة لقاعة الاجتماعات بمكتب مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري ليشهدوا مراسم الاحتفاء عبر الاتصال المرئي.

وبارك مدير التعليم للطالب ووالده وأسرته ومدرسته الذين كانوا خلف تميزه ونجاحه لتحقيق هذا المنجز الذي يفخر به كل منسوبي ومنسوبات تعليم رجال ألمع، منوهًا بالدور الرائد لهذه الجائزة في تشجيع الناشئة وتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم بما يُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج ، مقدمًا شكره لكل من ساند الطالب في رحلته لتحقيق هذا المنجز من المعلمين وقائد المدرسة وأسرته المباركة وقسم التوجيه والإرشاد.

وكان مدير التعليم في وقتٍ سابق قد كرّم الطالب بمكتبه نظير تحقيقه للجائزة مشيدًا بجهوده ومثابرته وطموحه ومشجعًا له لمزيد من الإبداع والتميز لخدمة الوطن.