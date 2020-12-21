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"كفاءة" يعقد ورشة عمل حول فرص الوفر في استهلاك الطاقة بالمنشآت التجارية

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"كفاءة" يعقد ورشة عمل حول فرص الوفر في استهلاك الطاقة بالمنشآت التجارية "كفاءة" يعقد ورشة عمل حول فرص الوفر في استهلاك الطاقة بالمنشآت التجارية
ينظمها المركز بالتعاون مع "غرفة الرياض" مساء الأربعاء المقبل

يعقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورشة عمل عن بعد بعنوان "فرص رفع كفاءة الطاقة في المنشآت التجارية" وذلك عند الساعة الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الأربعاء.

وتفصيلاً، تهدف الورشة إلى التعريف بالمشروع الريادي المعني بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع التجاري وتحديد فرص الوفر في استهلاك الطاقة في المباني التجارية من خلال شركات خدمات كفاءة الطاقة، وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحقيقها والحلول المستخدمة في مشروعات إعادة التأهيل لتقليل استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها.

وتستهدف ورشة العمل أصحاب المنشآت التجارية أو من يمثلهم (المجمعات التجارية والأسواق، المستشفيات والمرافق الطبية، مرافق الإيواء السياحي، المباني التجارية وغيرها).

ودعا المركز جميع ممثلي القطاع للحضور والمشاركة في ورشة العمل للتعرف على تفاصيل المشروع الريادي، بالإضافة إلى دور المركز وجهوده لتهيئة البيئة اللازمة لمقدمي الخدمة والمستفيدين منها في هذا السوق الواعد بالمملكة، حيث يمكن للراغبين في حضور أعمال الورشة التسجيل عبر التواصل على الرقم الموحد 920002724 أو البريد الإلكتروني ESCO@seec.gov.sa .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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