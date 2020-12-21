العراق يوقع عقدًا مع فايزر لحجز 1.5 مليون جرعة لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب ا)

أعلن سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، أن الوزارة وقعت اليوم عقدًا مع شركة فايزر لحجز كمية أولية من لقاح كورونا تقدر بمليون ونصف المليون جرعة.

وقال إن الكمية الأولية قد تصل إلى العراق مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن العراق لازال يتفاوض مع شركات اخرى للحصول على العلاج.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم الاثنين، تسجيل 13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفا و710.

وأشارت الوزارة في بيان إلى تسجيل 1200 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 585 ألفا و345.

ولفتت إلى أن 1668 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 522 ألفا و637 حالة.