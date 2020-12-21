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ضبط 12 ألف قطعة ملابس مهربة جمركيا في الإسماعيلية

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ضبط 12 ألف قطعة ملابس مهربة جمركيا في الإسماعيلية ضبط 12 ألف قطعة ملابس مهربة جمركيا في الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

09:28 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط شرطة والتجارة القبض على المدير المسئول عن مخزن ملابس الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة الإسماعيلية.

وضبطت القوات 12 ألفا و320 قطعة ملابس جاهزة "تى شيرت" مهربة جمركياً ومجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة.

المتهم كن بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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