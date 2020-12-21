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"بر الشرائع" تُنهي ترميم 6 منازل للأيتام والأرامل بتكلفة 200 ألف ريال

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"بر الشرائع" تُنهي ترميم 6 منازل للأيتام والأرامل بتكلفة 200 ألف ريال "بر الشرائع" تُنهي ترميم 6 منازل للأيتام والأرامل بتكلفة 200 ألف ريال
"سمارة": الجمعية تختار الأسر المستحقة بعد عمل زيارة ميدانية لمنازلهم

أنهت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة أعمال الترميم لستة منازل للمستفيدين من الأيتام والأرامل المسجلين بالجمعية، بتكلفة 200 ألف ريال، وبدعم من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

وتفصيلاً، قال بندر بن صالح سمارة، المدير العام للجمعية، لـ"سبق" إن تكلفة الترميم والتشطيب لـ6 منازل للمستفيدين 200 ألف ريال، حصلت عليها الجمعية بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

وأشار"سمارة" إلى تنوُّع الأعمال التي نفذتها الجمعية ما بين ترميم وتشطيب وصيانة؛ إذ غطت الجمعية المنازل بالأسقف الحديدية، وعزلتها، وأجرت لها عمليات الترميم الصحي اللازمة "أعمال السباكة"، والتمديدات الكهربائية.

وأضاف بأن الجمعية تختار الأسر المستحقة للمساعدة بعد عمل زيارة ميدانية لمنازلهم، ورفع حالاتهم للجنة المساعدات برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد معيلي الزهراني، ومدير الجمعية بندر بن صالح سمارة، اللذين يقومان بتفقُّد تلك الأسر، والتوصية بضرورة مساعدتها حسب لوائح العمل بالجمعية.

ومن جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، الشيخ الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بمكة المكرمة، على دعمها لجمعية البر الخيرية بالشرائع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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