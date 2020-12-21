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قال عن لقاء في "الشباب والنصر": حكم الساحة لم يرتكب أي مخالفة والمخطئ حكم الـ VAR

اعتبر الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي الحالي، عمر المهنا، وجود الشقيقين "شكري الحنفوش" لإدارة ساحة الملعب، و"محمد الحنفوش" في غرفة الـ VAR، طبيعي جدًا، قائلاً: "أخوي خارج الملعب!".

وأضاف في حديثه للقناة الرياضية السعودية عقب تغلب "الهلال" على فريق "القادسية" بثلاثة أهداف لهدف: "تكليف الحكمين صحيح، والأخوَة خارج الملعب وليس داخله".

وتابع "عمر المهنا" مبررًا تكرار اسم الشقيقين قائلاً: "في مباراة الشباب والنصر حكم الساحة لم يرتكب أي مخالفة، ومن ارتكبها هو حكم الـ VAR، واليوم برأيي أدارا المباراة بنجاح".