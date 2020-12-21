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حالة نادرة في جهراء تيماء.. ولادة "بكرة" و"قعود" من ناقة واحدة

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حالة نادرة في جهراء تيماء.. ولادة "بكرة" و"قعود" من ناقة واحدة حالة نادرة في جهراء تيماء.. ولادة "بكرة" و"قعود" من ناقة واحدة
بكامل أعضائهما ونفقا بعد ولادتهما بينما الناقة بحالة جيدة

حالة نادرة في جهراء تيماء.. ولادة

شهد مركز الجهراء بمحافظة تيماء في منطقة تبوك، حالة تُعد من الحالات النادرة لولادة ناقة ومن الصعب أن تتكرر، حيث نتج عنها ولادة "بكرة" و"قعود" بكامل أعضائهما.

وقال حماد متعب العطوي وهو من المختصين الشعبيين في البيطرة لـ"سبق"؛ إن مالك الناقة هو أحمد سليمان العطوي، وقد تفاجأنا بهذه الحالة النادرة التي لم تمر علينا من قبل، وإن كانت هناك حالات وقعت في مناطق أخرى، مشيراً إلى أنه قد مر عليه بالمنطقة ولادة قعود برقبة واحدة ورأسين، مبيناً أن الناقة بصحة جيدة، فيما نفق القعود والبكرة بعد ولادتهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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