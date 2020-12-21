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​"الزراعة" تنفي وجود بؤر إصابة بإنفلونزا الطيور في الوادي الجديد

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​"الزراعة" تنفي وجود بؤر إصابة بإنفلونزا الطيور في الوادي الجديد ​"الزراعة" تنفي وجود بؤر إصابة بإنفلونزا الطيور في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

09:32 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها مساء الاثنين، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، حول وجود بؤر مصابة بمرض إنفلونزا الطيور بمحافظة الوادي الجديد.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن المحافظة تعتبر من المناطق المعزولة داخل الصحراء الغربية، والتي يجعلها تتسم بالبعد الوقائي عن بقية محافظات في وادي النيل، مضيفة أن الخبر المنشور عاري تمامًا عن الصحة.

وتناشد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في المجتمع.

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