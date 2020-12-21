تحضيراً للبطولة الخليجية.. الأخضر السعودي يواجه نظيره المصري

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يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غداً الثلاثاء، نظيره المصري في أولى مبارياته الودية، ضمن معسكره الحالي المقام في ينبع والذي يستمر حتى 25 ديسمبر الجاري.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات الأخضر السعودي للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير المقبل.

وكان المنتخب السعودي اختتم، اليوم الاثنين، استعداداته للمباراة الودية بإقامة حصة تدريبية على الملعب الترابي التابع للهيئة الملكية في ينبع الصناعية الذي سيحتضن المباراة، وذلك تحت قيادة المدرب البرازيلي أليكس براغا، الذي رسم خطة المباراة الودية بتطبيق تدريبات تكتيكية وفنية، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة.