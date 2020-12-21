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جونسون: القضايا الحدودية بين فرنسا وبريطانيا ستحل خلال ساعات

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جونسون: القضايا الحدودية بين فرنسا وبريطانيا ستحل خلال ساعات جونسون: القضايا الحدودية بين فرنسا وبريطانيا ستحل خلال ساعات

مصراوي Masrawy

09:17 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن القضايا المتعلقة بالحدود المغلقة بين فرنسا وبريطانيا ستحل "خلال ساعات قليلة".

وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، قال جونسون إنه أجرى "محادثة ممتازة" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم والذي كان "حريصًا على حلها خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأوضح جونسون "تعمل فرقنا على ذلك بأقصى سرعة، وإذا تمكنا من تحقيق نتيجة، فسيكون ذلك رائعا، لكننا سنفعل ذلك بأسرع ما يمكن".

وأضاف وزير النقل جرانت شابس، الذي انضم أيضا إلى جونسون في المؤتمر الصحفي، أن معظم الشاحنات التي تقف في طابور هي في الأساس ناقلات أوروبية تتطلع إلى العبور مرة أخرى عبر القارة.

وأغلقت فرنسا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي الحدود مع بريطانيا بسبب الانتشار السريع لسلالة جديدة من ، مما أوقف نقل البضائع عبر القنال الإنجليزي.

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