‏المفوضية الأوروبية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر ـ بايونتك"

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بروكسل - (د ب أ)

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، على الترخيص المشروط لاستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، مما يمهد الطريق أمام البدء في اعطاء أول جرعات اللقاح في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وبعد ساعات من إصدار وكالة الأدوية الأوروبية توصيتها بالموافقة على استخدام اللقاح، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فان دير لاين في بيان: "أعطينا ترخيصًا مشروطًا لاستخدام اللقاح الذي طورته بيونتيك وفايزر".

وقالت فان دير لاين: "لقد كنت دائما أقول أثناء هذه الجائحة إننا نقف في هذا الأمر سويا"، مضيفة أنه سوف يتم تقديم أول جرعات التطعيم أيام 27 و28 و29 ديسمبر الجاري.

وذكرت أن اللقاح سوف يتوافر في جميع دول الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت.