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بايدن يعلن اسماء اثنين من أعضاء فريقه الاقتصادي

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بايدن يعلن اسماء اثنين من أعضاء فريقه الاقتصادي بايدن يعلن اسماء اثنين من أعضاء فريقه الاقتصادي

مصراوي Masrawy

09:07 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، اسماء أعضاء جدد في فريقه الاقتصادي، بينهما عضوان تقدميان في المجلس الاقتصادي الوطني.

وقال بايدن إنه سيعين ديفيد كامين، المسؤول في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، نائبًا لمدير المجلس الاقتصادي الوطني، ويعين بهارات رامامورتي، المساعد السابق للسناتور إليزابيث وارين نائبًا لمدير المجلس الاقتصادي الوطني لشؤون للإصلاح المالي وحماية المستهلك. كما عين بايدن جويل جامبل كمساعد خاص للرئيس للسياسة الاقتصادية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن لكل من رامامورتي وجامبل علاقات مع معهد روزفلت وهو مركز أبحاث اقتصادية تقدمي. يذكر أن رامامورتي الذي كان مسؤولاً عن التشريعات المالية لدى السيناتور وارين كان مرشحا لتولي منصب في هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية.

من ناحيته قال بايدن في بيان إن عائلات الطبقة العاملة تواجه حاليًا أعمق أزمة اقتصادية وأشد أزمة وظائف في التاريخ الحديث. هذا ليس وقت إعادة بناء الأمور كما كانت عليه من قبل، ولكنها لحظة بناء أمريكي جديد يعمل لصالح الجميع.

وأضاف: "بخبراتهم ومؤهلاتهم القوية، فإنهم سيوفرون الأصوات المطلوبة لتوجيه إدارتي من أجل التغلب على التحديات غير المسبوقة التي تواجهها أمتنا".

يعمل رامامورتي حاليًا كمفوض في لجنة رقابية بالكونجرس تم إنشاؤها لمراقبة صندوق الاستقرار الاقتصادي الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار و تم إنشاؤه بموجب قانون الرعاية، لتقدم من خلاله وزارة الخزانة قروضًا مباشرة للشركات وتطلق العديد من برامج الإقراض الطارئة بالتنسيق مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وكان رامامورتي من أقوى المنتقدين لسياسة القروض المباشرة التي يتبناها وزير الخزانة الحالي ستيفن مونشن والعمل مع مجلس الاحتياط الاتحادي، وبخاصة وقف التسهيلات الاتحادية التي وفرها قانون الرعاية.

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