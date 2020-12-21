​بيان من "المنشآت السياحية" بشأن تحصيل مستحقات إشغال أراضي طرح النهر

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت غرفة المنشات السياحية، أن تحصيل مستحقات الدولة مقابل إشغال أراضي طرح النهر، تختص بالعائمات النيلية في القاهرة الكبرى فقط.

وأضافت الغرفة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي ردًا على ما نشر في أحد المواقع الإخبارية، بشأن تحصيل المستحقات المذكورة أعلاه موضحة أنه لم يتطرق إلى باقي الجمهورية، خصوصًا محافظات الأقصر وأسوان واللتين تعانيان انحسارًا وتراجعًا سياحيًا لا يسمح بأي زيادات في الوقت الحالي، ونظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وكانت غرفة المنشآت السياحية، أعلنت أمس نجاح شعبة العائمات بالغرفة، في التوصل إلى اتفاق مع المسئولين بوزارة الري لتخفيض مقابل حق الانتفاع بمياه النيل من متوسط 180 جنيه إلى 150 جنيه للمتر عن مسطح الدور الواحد للعائمة النيلية.