"الري" وجامعة أكتوبر للعلوم يعلنان تطوير جهاز لقياس رطوبة التربة

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، تطبيق تطوير جهاز لقياس درجة رطوبة التربة، بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) من خلال تطوير آلية جديدة لخدمة المزارع المصري، من خلال تعظيم الاستفادة من جهاز قياس رطوبة التربة والذي سبق إنتاجه بمعرفة مهندسي الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان لها مساء الاثنين، إن الآليات الجديدة تمثل قيمة في تطوير نظام إتصال يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع، من خلال جهاز يقوم بارسال رسالة عن حالة المياه في التربة على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع، وروعي في تصميم هذا الجهاز صغر الحجم وسهولة التركيب وبساطة التشغيل والتكلفة المالية القليلة.

وقال وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، إن فريق عمل مشترك من الوزارة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) أنتجوا أول عينة من الجهاز، وأجروا الاختبارات المعملية اللازمة للتعرف على أداءه، حيث اجتاز الجهاز جميع الاختبارات المعلمية، وجاري تجربته في أحد المزارع لتقييم الجهاز بشكل نهائي.

وأوضح عبدالعاطي، أن الفوائد العديدة لاستخدام الجهاز بشكل عام والتطوير الراهن بشكل خاص، والمتمثلة في تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها، بخلاف ما توفره هذه الآلية على المزارع من جهد وعناء وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعية ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم.

وأوضح وزير الري، أن أنظمة الري الحديث تعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى توفير نسبة كبيرة من التكاليف مثل العمالة واستخدام الأسمدة والمبيدات، كما أنها تلائم وتصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.