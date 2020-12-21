وزير العدل الأمريكي: لا أرى سببًا لتعيين محقق خاص في قضية نجل بايدن

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مصراوي Masrawy

وكالات

أكد وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، مساء الاثنين، ‏أنه لا يرى سببًا لتعيين محقق خاص في قضية هانتر، نجل الرئيس المنتخب جو بايدن، ولا يعتزظ فعل ذلك قبل مغادرته منصبه.

‏ويتولى التحقيق في هذا الموضوع محققو الادعاء الفيدرالي في ولاية ديلاوير.

وقال هانتر بايدن إنه يتعامل مع القضية "بجدية كبيرة" لكنه واثق من أن "المراجعة الموضوعية" ستظهر أنه تعامل مع شؤونه الضريبية "بشكل قانوني وملائم".

وقال الفريق المكلف بترتيب العملية الانتقالية لتسلم بايدن ونائبته كامالا هاريس الحكم إن الرئيس المنتخب "فخور جداً بإبنه".

واتهم بار، روسيا بالتورط في الهجمات السيبرانية الأخيرة ضد مؤسسات حكومة أميركية، وذلك بسحب ما ذكرته فضائية الشرق الإخبارية.

وتعرض عدد من الوزرات والهيئات والمؤسسات الأمريكية لهجومٍ إلكترونيٍ واسع مجهول المصدر لأكثر من أسبوع، وفقا لما أكدته جهات أمنية على رأسها الاستخبارات الأمريكية.

ومن بين المُنشآت الأمريكية، التي تعرضت لهجمات إلكترونية وزارتا الخزانة والتجارة، حيث تَعرضتا لهجوم إلكتروني ناجح من قبل مجموعة هاَكرز تدَعمهم روسيا الاتحادية، وفق التصريح الأخير لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.