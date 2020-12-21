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جامايكا تعلن حظر جميع الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة

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جامايكا تعلن حظر جميع الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة جامايكا تعلن حظر جميع الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة

مصراوي Masrawy

08:59 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كينجستون - (أ ش أ):

أعلنت جامايكا حظر جميع الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى الرابع من شهر يناير المقبل 2021.

وأوضحت سلطات جامايكا، حسبما نقلت "سكاي نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، أنها سوف تسمح للرحلات القادمة إلى البلاد خلال الـ 24 ساعة القادمة والرحلات المغادرة إلى المملكة المتحدة حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 ديسمبر.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت، على لسان المتحدث باسمها طارق جاساريفيتش، في وقت سابق اليوم، جميع الدول إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإبطاء ثم وقف انتشار أنواع جديدة ومتحورة من فيروس "كورونا" المستجد.

كورونا.. لحظة بلحظة

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