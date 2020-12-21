وزيرا الخارجية الكويتي والعماني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

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الكويت - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الاثنين، مع وزير خارجية عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الوزيران - خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور عدد من مساعدي وزير الخارجية الكويتي - عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض مجمل العلاقات المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

كان وزير الخارجية العماني قد وصل إلى الكويت والوفد المرافق له في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية.