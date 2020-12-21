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في الجولة التاسعة من دوري المحترفين .. الاتحاد والرائد "سلبية"

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في الجولة التاسعة من دوري المحترفين .. الاتحاد والرائد

خيّم التعادل السلبي على مواجهة الاتحاد وضيفه الرائد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، بعد انحصار اللعب في منطقة المناورة، كما خسر الاتحاد خدمات "رودريغيز" عند الدقيقة 17 بداعي الإصابة، وحل بدلاً عنه حمد آل منصور.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 67 تصدى القائم لتسديدة البديل الاتحادي "رومارينهو"، وفي الفرصة الثانية للاعب ذاته عند الدقيقة 84 تصدى حارس الرائد "دوخة" للتسديدة الاتحادية ببراعة.

ولم يغير دخول الثنائي الاتحادي فهد المولد وهارون كمارا من نتيجة اللقاء بالنسبة لفريقهم.

بتلك النتيجة عاد الاتحاد إلى المركز الخامس برصيد 14 نقطة، والرائد برصيد 11 نقطة في المركز العاشر.

في الجولة التاسعة من دوري المحترفين .. الاتحاد والرائد

في الجولة التاسعة من دوري المحترفين .. الاتحاد والرائد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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