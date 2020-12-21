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"عسيري": لا دلائل على فرض منع التجول خلال الفترة القريبة المقبلة

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"عسيري": لا دلائل على فرض منع التجول خلال الفترة القريبة المقبلة "عسيري": لا دلائل على فرض منع التجول خلال الفترة القريبة المقبلة
بعد اكتشاف السلالة الجديدة من

استبعد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري عودة، فرض قرارات وإجراءات منع التجول بسبب انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، مستدركًا بأن الأوضاع الوبائية قد تتغير.

وأشار إلى أنه لم يُتخذ إلى الآن قرار عودة جماهير كرة القدم للملاعب بأعداد محدودة قريبًا.

وقال لبرنامج "يا هلا": "لا أتوقع أن نلجأ لمنع التجول في بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا".

وعن إمكانية تمديد إغلاق المنافذ قال "عسيري": "هذا القرار يعتمد على ما يتوافر من دراسات ومعلومات من بريطانيا حول وبائية الفيروس وخصائصه البيولوجية، وعلى ضوئه قد نصل إلى تصور أوضح عن هذا الفيروس".

وأضاف: "إذا تبيّن أن هذه السلاسة أشد قدرة على الانتقال فقد نحتاج إلى إجراءات إضافية، تتمثل بالالتزام بالسلوكيات الصحية من تطبيق التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات".

وتابع: "لا أعتقد أن هناك حاجة لإجراءات إضافية في هذه المرحلة". موضحًا أنه لا دلائل على اتخاذ قرارات وإجراءات مثل منع التجول خلال الفترة القريبة القادمة.. ومستدركًا بأن الأوضاع الوبائية قد تتغير.

وأكد وكيل الصحة أن لقاح كورونا الموجود في السعودية فعّال ضد السلالة الجديدة من الفيروس، كاشفًا عن افتتاح مركز للقاح كورونا في جدة وآخر في المنطقة الشرقية الأسبوع القادم.

وعن قرار عودة جماهير كرة القدم للملاعب بأعداد محدودة أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية أنه لم يُتخذ إلى الآن، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن وزارة الصحة ترأس لجنة معنية بتقييم أوضاع كورونا في السعودية، تضم أكثر من 13 جهة، بما فيها وزارة الرياضة.

وبسبب انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول قررت حكومة السعودية أمس تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا في أراضي السعودية، فيسمح لها بالمغادرة، وكذلك تعليق الدخول إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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