أخبار عاجلة

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية" -
"شعراوي" ومحافظ البحيرة يفتتحان المدرسة الثانوية الزراعية والإدارة التعليمية بوادي النطرون -
بطول 30 كم.. رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: مليارا جنيه تكلفة تطوير طريق الواحات -
ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية -
أودى بحياة 7 أشخاص.. النيابة تطلب التحريات في حريق مستشفى الأمل بالعبور -
مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية -
بها طلقة بالرأس.. العثور على جثة عامل بمنطقة العمائر السكنية في قنا -
بالصور.. انهيار شرفة عقار بطريق كورنيش الإسكندرية دون إصابات -
حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية -
رويترز: اعتقال أكثر من 75 زعيما سياسيا وناشطا في كشمير بعد الانتخابات المحلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العراقية تصوت على الموازنة الاتحادية لعام 2021

Print
الحكومة العراقية تصوت على الموازنة الاتحادية لعام 2021 العراقية تصوت على الموازنة الاتحادية لعام 2021

مصراوي Masrawy

08:24 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

أعلن تليفزيون العراقية الرسمي مساء اليوم الاثنين، أن العراقية صوتت على الموازمة العامة الاتحادية للعراق للعام 2021.

ولم يعط التلفزيون مزيدًا من التفاصيل.

جاء ذلك عقب قيام الحكومة اليوم الاثنين، بعقد جلسة استثنائية هي الثالثة خلال الأسبوع الجاري لاستكمال مناقشة بنود الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل 2021.

كانت وزارة المالية العراقية قد وضعت تقديرات إجمالية في مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل بمبلغ يتجاوز 150 تريليون دينار عراقي وبسعر صرف للدولار الأمريكي يبلغ 1450 دينار عراقي لكل دولار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

شبكة عيون الإخبارية