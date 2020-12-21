جونسون: كنا على استعداد لسيناريو إغلاق بريطانيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

‏أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنهم كانوا على استعداد لسيناريو إغلاق حدود بريطانيا.

وتابع جونسون في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن أكثر من نصف مليون بريطاني حصلوا على لقاح فايزر حتى الآن.

وأكد أن بلاده اتخذت خطوات سريعة للتعامل مع التحور الجديد في فيروس كورونا، وأنها تتفهم قلق جيرانها بإغلاق الحدود بسبب سلالة كورونا الجديدة.

وأضاف أنه تواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسماح بشأن تواصل استمرار حركة التجارة بين البلدين.

حظرت دول أوروبية وغير أوروبية السفر إليها من بريطانيا، بانتظار "اتضاح أكبر" للوضع بعدما أعلنت حكومة بوريس جونسون التعرف على تحور جديد لفيروس كورونا وتطور سلالة أشد عدوى وأسرع انتشارا منه وأن هذة الطفرة حدثت تحديدا في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

لكن طبيعة الإجراءات تباينت بين هذه الدول، وعلقت دولٌ الرحلات الجوية مؤقتا وسبل سفر أخرى مع بريطانيا، خلال ساعات من الإعلان .

وغردت منظمة الصحة العالمية عبر موقع تويتر بأنها على اتصال مع مسؤولين بريطانيين حول الموضوع وأعلنت أن السلالة الجديدة نفسَها بدأت تظهر بشكل أوضح في 3 دول أخرى بعد بريطانيا وأنها رُصدت في هولندا والدنمارك وأستراليا.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن على إثر التطورات، استحداث فئة رابعة لفئات قيود كورونا، وهو ما يعني تغليظها لمستويات قصوى في المناطق الأشد تضررا مع التراجع عن خطط تخفيفها خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة.