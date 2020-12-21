أخبار عاجلة

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية" -
"شعراوي" ومحافظ البحيرة يفتتحان المدرسة الثانوية الزراعية والإدارة التعليمية بوادي النطرون -
بطول 30 كم.. رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: مليارا جنيه تكلفة تطوير طريق الواحات -
ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية -
أودى بحياة 7 أشخاص.. النيابة تطلب التحريات في حريق مستشفى الأمل بالعبور -
مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية -
بها طلقة بالرأس.. العثور على جثة عامل بمنطقة العمائر السكنية في قنا -
بالصور.. انهيار شرفة عقار بطريق كورنيش الإسكندرية دون إصابات -
حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية -
رويترز: اعتقال أكثر من 75 زعيما سياسيا وناشطا في كشمير بعد الانتخابات المحلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كفاءة": الصيانة الدورية هي الحل مع موجات البرد.. ترسبات سخان المياه تزيد الاستهلاك وتقلل الفائدة

Print
"كفاءة": الصيانة الدورية هي الحل مع موجات البرد.. ترسبات سخان المياه تزيد الاستهلاك وتقلل الفائدة "كفاءة": الصيانة الدورية هي الحل مع موجات البرد.. ترسبات سخان المياه تزيد الاستهلاك وتقلل الفائدة

تشهد مناطق هذه الأيام موجات برد قارسة، عجزت إثرها سخانات المياه في المنازل والمنشآت عن مقاومة البرودة، غير أن الصيانة المستمرة، وعمل إجراءات بسيطة، كفيلة بالاستفادة من تلك الأجهزة، من بينها إزالة الترسبات.

وفي رسائله التوعوية يوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أهمية إزالة الترسبات من عنصر التسخين؛ لأنها تسهم في تقليل المدة المستغرقة للتسخين، وانخفاض طلب الجهاز للطاقة الكهربائية.

كما ذكر المركز أسبابًا عدة، تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخان، وتطيل عمره، وتوفر الأمان؛ ما يجعل "جهازك يفزع لك"، تتمثل في اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

شاهد "أول بازار افتراضي بالسعودية" يتهيأ للانطلاق.. وصاحبة الفكرة تبلورها

شاهد "أول بازار افتراضي بالسعودية" يتهيأ للانطلاق.. وصاحبة الفكرة تبلورها

شبكة عيون الإخبارية