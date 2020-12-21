القنصل العام الباكستاني بجدة يحتفي بالإعلاميين ويكرم "سبق"

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أشاد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا

كرّم القنصل العام لدولة باكستان بجدة خالد مجيد اليوم الاثنين، صحيفة سبق، ضمن احتفاء القنصلية بعددٍ من الإعلاميين السعوديين لدورهم في تعزيز العلاقات الباكستانية السعودية وتسلم شهادة التكريم مدير التحرير بالغربية الزميل عبدالله الراجحي.

وتفصيلاً، أعرب القنصل العام الباكستاني عن عميق امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الإجراءات غير العادية التي اتخذوها لمواجهة جائحة كورونا في المملكة والتي ساهمت بتماسك السياسات الاجتماعية والاقتصادية الصديقة للناس وتقليل تأثير الوباء.

وألقى القنصل العام كلمة بهذه المناسبة سلط فيها الضوء على العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي تأصلت جذورها في التاريخ المشترك والانتماء الثقافي والروابط الدينية القوية والرؤية المشتركة للتقدم والازدهار.

أشاد القنصل العام الباكستاني بالدور الإيجابي لوسائل الإعلام السعودية في تعزيز العلاقات الإستراتيجية الباكستانية السعودية وتعزيزها.

وشدد على ضرورة تعزيز التآزر والتعاون بين وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية الباكستانية والسعودية.