أخبار عاجلة

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية" -
"شعراوي" ومحافظ البحيرة يفتتحان المدرسة الثانوية الزراعية والإدارة التعليمية بوادي النطرون -
بطول 30 كم.. رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: مليارا جنيه تكلفة تطوير طريق الواحات -
ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية -
أودى بحياة 7 أشخاص.. النيابة تطلب التحريات في حريق مستشفى الأمل بالعبور -
مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية -
بها طلقة بالرأس.. العثور على جثة عامل بمنطقة العمائر السكنية في قنا -
بالصور.. انهيار شرفة عقار بطريق كورنيش الإسكندرية دون إصابات -
حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية -
رويترز: اعتقال أكثر من 75 زعيما سياسيا وناشطا في كشمير بعد الانتخابات المحلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير التعليم يقرر تمديد الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد بجميع المراحل حتى نهاية الفصل الأول

Print
وزير التعليم يقرر تمديد الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد بجميع المراحل حتى نهاية الفصل الأول وزير التعليم يقرر تمديد الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد بجميع المراحل حتى نهاية الفصل الأول
بناء على توجيهات القيادة الرشيدة.. وبما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث

وزير التعليم يقرر تمديد الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد بجميع المراحل حتى نهاية الفصل الأول

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتمديد الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الأكاديمية حتى نهاية الفصل الأول لعام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث، وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة.

وتضمن القرار الموافقة على استمرار الصرف على المبتعثين فقط (بدون المرافقين) الموجودين بالسعودية خلال فترة الجائحة، المستمرين في دراستهم عن بُعد. كما تضمن القرار تكليف نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالرفع بالحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين، وتفويضه بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد خلال فترة سريان هذا القرار، وفق القواعد المنظمة للتأجيل.

وأشار القرار إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما اتخذته الوزارة من تدابير وإجراءات احترازية بشأن في ، وفي ظل الظروف التي يمرّ بها المبتعثون والمبتعثات ومرافقوهم مما يتطلب إجراءات استثنائية للتعامل مع تلك الظروف، ومعالجة أوضاع المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم.وزير التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح

فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح

8 الصبح - الصحة تسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة و خروج 511 متعافيا

8 الصبح - الصحة تسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة و خروج 511 متعافيا

إلغاء سوق الثلاثاء بكفر الزيات منعًا لانتشار فيروس كورونا

إلغاء سوق الثلاثاء بكفر الزيات منعًا لانتشار فيروس كورونا

مطالبات بوقف الدراسة في مصر في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

مطالبات بوقف الدراسة في مصر في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية