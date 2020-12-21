"العجالين" يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى جمهورية المالديف

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عبر عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتطلعات إلى تطويرها

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف، وذلك خلال استقبال فخامته له اليوم الاثنين في المكتب الرئاسي بالعاصمة ماليه.

وفي التفاصيل، نقل السفير العجالين للرئيس المالديفي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، معرباً عن الاعتزاز بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتطلعات إلى الاستمرار في تطويرها لأعلى المستويات في المجالات كافة.