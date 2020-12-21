بالصور.. زفاف جماعي لـ 24 عروسًا من ذوي الاحتياجات بسوهاج

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

نظمت مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، بالتنسيق مع محافظة سوهاج، مساء اليوم الإثنين، زفاف جماعي لـ 24 عروس من ذوي الإعاقة، وذلك بمدرسة "سيتي" الخاصة.

حضر الزفاف المهندس عدلي مصلح أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج نائبًا عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات من مؤسسة صناع الخير للتنمية والعشرات من أسر وأقارب العرسان.

قال الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بصناع الخير، إن الاحتفالية جاءت تأكيدًا من مؤسسة صناع الخير للتنمية على تعاونها مع محافظة سوهاج فى تقديم الخدمات الأهلية النوعية دعمًا لشرائح غير القادرين فى مختلف المجالات.

وأضاف عبدالجليل أن الاحتفالية جرى تنظيمها لأول مرة لدعم فتيات وشباب من ذوى الإعاقة مقبلين على الزواج لتواكب احتفالات العالم باليوم العالمى للأشخاص ذوى الاعاقة، خلال شهر ديسمبر الجاري من كل عام.

وأوضح أن العرسان من مختلف مراكز محافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن العرسان الذين جرت مساعدتهم، في حفل اليوم، لديهم إعاقات حركية وسمعية وبصرية وذهنية خفيفة.

ولفت إلى أن مؤسسة صناع الخير منحت شيك بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل عريس وعروسة لدعمهن فى تأسيس عش الزوجية وبداية حياتهم الجديدة، وذلك ضمن مبادرة "فرحة" لدعم اتمام زفاف الفتيات اليتيمات غير القادرات.​