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مدرسة "النيل" بدمياط تحصد المركز الأول في مسابقة دولية

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مدرسة "النيل" بدمياط تحصد المركز الأول في مسابقة دولية مدرسة "النيل" بدمياط تحصد المركز الأول في مسابقة دولية

مصراوي Masrawy

08:27 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

حصدت مدرسة النيل المصرية بدمياط المركز الأول في المسابقة الدولية "International School Award"، والتي أقيمت تحت رعاية المجلس الثقافي البريطاني.

قال عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن المدرسة حققت المركز الأول في تلك المسابقة التي اعتمدت على التعلم النشط والتعلم القائم على المشروعات وتحقيق المشاركات الدولية.

أضاف مدير المديرية، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن المدرسة استطاعت أن تقيم شراكات متعددة مع طلاب المدارس المناظرة بدول المغرب وفلسطين وباكستان، من خلال أنشطة ومشروعات مشتركة عبر الإنترنت.

وأكد أن المشروعات تميزت ببعد عالمي يهتم بالمشاكل والقضايا العالمية المعاصرة مثل ملفي التلوث وأهمية الغذاء الصحي، وأيضا كيفية حل هذه المشكلات من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطبيق العملي بالانشطة المختلفة ومشاركة الطلاب في تحقيق هذه المشروعات.​

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