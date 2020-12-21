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الادعاء العام الألماني يتهم طبيبًا سوريًا بالقتل والتعذيب في بلاده

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الادعاء العام الألماني يتهم طبيبًا سوريًا بالقتل والتعذيب في بلاده الادعاء العام الألماني يتهم طبيبًا سوريًا بالقتل والتعذيب في بلاده

مصراوي Masrawy

08:10 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ)

وجه الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا، اليوم الاثنين، اتهامات جديدة إلى طبيب سوري بارتكاب أعمال تعذيب وقتل أثناء تواجده في موطنه سورية.

كانت السلطات الألمانية في ولاية هيسن قد ألقت القبض على الطبيب السوري الذي يزاول مهنة الطب في ألمانيا منذ عام 2015.

وفي ذلك الوقت ، قال المدعي العام الألماني إنه يُعتقد أن الطبيب السوري كان عضوًا في جهاز المخابرات العسكرية للنظام السوري.

وتم اتهام الطبيب السوري بتعذيب سجين داخل أحد السجون في مدينة حمص السورية في عام 2011 من خلال ضرب السجين بأنبوب بلاستيكي وركله وهو ملقى على الأرض.

وأوضح الادعاء العام أن السجين توفي في وقت لاحق، على الرغم من أن سبب الوفاة غير واضح.

وقدم مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الألمانية اليوم الاثنين ملخصًا جديدًا للاتهامات ضد المشتبه به، والتي تشمل الآن قتل شخص على الأقل في سجن للاستخبارات العسكرية، والتسبب في وفاة شخص آخر، وممارسة انتهاكات خطيرة ضد العديد من الأشخاص الآخرين.

وتردد أن الطبيب السوري ارتكب جميع أعمال التعذيب تلك بين عامي 2011 و2012 إما داخل السجن أو المستشفى العسكري بمدينة حمص السورية.

ويواجه الطبيب السوري اتهامات بارتكاب جرائم عديدة ضد الإنسانية وأنه لا يزال رهن الحبس الاحتياطي قبل محاكمته.

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