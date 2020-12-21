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يعرض رؤية "2030".. مجلس الوزراء يُدشن الموقع الإلكتروني عقب تطويره

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يعرض رؤية "مصر2030".. مجلس الوزراء يُدشن الموقع الإلكتروني عقب تطويره يعرض رؤية "2030".. مجلس الوزراء يُدشن الموقع الإلكتروني عقب تطويره

مصراوي Masrawy

08:31 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

(مصراوي):

أعلن مجلس الوزراء، تدشين الإصدار المُطوّر من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء؛ في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السعي الدائم نحو تعزيز التواصل بين والمواطنين، وإبراز الجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك يأتي في إطار الأهمية التي تُوليها الحكومة لملف إتاحة المعلومات، ونشر جهود الوزراء المختلفة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أهم ما يُميز هذه الإصدار، أنه يُقدم للمواطن آخر مستجدات أخبار مجلس الوزراء، إلى جانب عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية، فضلًا عن عرض لرؤية "2030"، ومؤكدًا في الوقت ذاته أنه يُمكن اعتبار إطلاق الإصدارة الجديدة من الموقع نقطة انطلاق حقيقية نحو التيسير على المواطن المصري للحصول على المعلومات الموثقة من مصادرها الرسمية، حيث تضمن الموقع جزء خاصًا بـاجتماعات مجلسي الوزراء والمحافظين؛ لتيسير استعراض القرارات التي تهم المواطنين، إلى جانب إتاحة عرض ديناميكي لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ومردود الإصلاح الاقتصادي على المواطن.

وقال سعد: "يحتوي الإصدار المطور من الموقع على عرض للتشكيل الوزاري للحكومة، يتضمن أسماء أعضاء الهيئة الوزارية، مصحوبًا بالسيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة، كما يشتمل الموقع على مكتبة ثرية من الفيديوهات وألبومات الصور؛ من أجل توثيق أنشطة رئيس مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، وأخبار الوزارات المختلفة، والزيارات الميدانية لمواقع العمل في كافة أنحاء الجمهورية".

وأضاف: "في سبيل تعزيز جهود الحكومة نحو التحول الرقمي، يُقدِّم الموقع حزمة من الخدمات الحكومية للمواطنين، من بينها خدمات ، والتوثيق، والسجل المدني والمحاكم، وحجز تذاكر الطيران والقطارات، إلى جانب خدمات مُخالفات المرور"، مشيرًا إلى أنه من المُخطط أن تُستتبع تلك الحزمة بالمزيد من الخدمات، بما يحقق تسهيل الإجراءات، لتوفير الوقت والجهد ولتيسير أداء الأعمال.

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