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​"الهجرة": تفعيل غرفة عمليات للمصريين العالقين في الخارج عقب قرارات وقف الطيران

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​"الهجرة": تفعيل غرفة عمليات للمصريين العالقين في الخارج عقب قرارات وقف الطيران ​"الهجرة": تفعيل غرفة عمليات للمصريين العالقين في الخارج عقب قرارات وقف الطيران

مصراوي Masrawy

08:25 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية ، إغلاق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة المستجد (كوفيد- 19).

وتدعو الوزارة المواطنين الموجودين بشكل مؤقت "ترانزيت" في طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء في دولة الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أي دولة أخرى.

كما تدعو وزارة الهجرة المصريين بالتكاتف والتضامن مع المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض"، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

‎وأعلنت الوزارة سبل التواصل عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي:
https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6

أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك:
https://www.facebook.com/Moemigegy/

أو البريد الإلكتروني: Egyexpcare2020@gmail.com

أو عن طريق خدمة الـ"واتس آب" على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210

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