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التعاون يضاعف جراح الشباب .. ويسقطه برباعية

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في مباراة من طرف واحد

التعاون يضاعف جراح الشباب .. ويسقطه برباعية

تغلب التعاون على ضيفه الشباب، بنتيجة ساحقة قوامها أربعة أهداف دون رد ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

تقدم التعاون في شوط المباراة الأول بهدف وحيد أحرزه اللاعب اياغوسانتوس عند الدقيقة 41 .

وفي شوط المباراة الثاني أضاف ساندرومانويل الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 65 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

وعند الدقيقة 75 تمكن توامبا من تحقيق الهدف الثالث للتعاون من ركلة جزاء.

وقبل صافرة النهاية أكمل مالك عبد المنعم الرباعية للتعاون عند الدقيقة 90+4.

التعاون يضاعف جراح الشباب .. ويسقطه برباعية

التعاون يضاعف جراح الشباب .. ويسقطه برباعية

التعاون يضاعف جراح الشباب .. ويسقطه برباعية

الشباب التعاون الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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