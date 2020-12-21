أخبار عاجلة

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية" -
"شعراوي" ومحافظ البحيرة يفتتحان المدرسة الثانوية الزراعية والإدارة التعليمية بوادي النطرون -
بطول 30 كم.. رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: مليارا جنيه تكلفة تطوير طريق الواحات -
ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية -
أودى بحياة 7 أشخاص.. النيابة تطلب التحريات في حريق مستشفى الأمل بالعبور -
مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية -
بها طلقة بالرأس.. العثور على جثة عامل بمنطقة العمائر السكنية في قنا -
بالصور.. انهيار شرفة عقار بطريق كورنيش الإسكندرية دون إصابات -
حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية -
رويترز: اعتقال أكثر من 75 زعيما سياسيا وناشطا في كشمير بعد الانتخابات المحلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنقاذ حياة طفل في الأحساء ابتلع 17 مغناطيساً دائرياً

Print
إنقاذ حياة طفل في الأحساء ابتلع 17 مغناطيساً دائرياً إنقاذ حياة طفل في الأحساء ابتلع 17 مغناطيساً دائرياً
كان يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن

إنقاذ حياة طفل في الأحساء ابتلع 17 مغناطيساً دائرياً

تمكن مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتين ابتلع 17 مغناطيساً دائرياً صغيراً أدت لثقب بعض أمعائه بسبب تلاصق أجزاء المغناطيس مع بعضها داخل أحشائه.

وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن الطفل كان يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن يصاحبه ترجيع مستمر، وبعد عمل الأشعة والفحص الطبي اللازم تبين حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وعلى الفور أخضع لجراحة استخدمت فيها تقنيات مبتكرة بالمنظار الجراحي.

وتمكن الفريق الطبي خلالها من استخراج أجزاء المغناطيس بكاملها وخياطة الأمعاء المتضررة، ويتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.

مما يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تُقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، وتبلغ سعته السريرية 450 سريراً.مستشفى الولادة والأطفال الأحساء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة

عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا

البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً

البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً

استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا

استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا

شبكة عيون الإخبارية