مصادرة 5 أطنان دواجن مجهولة المصدر في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على مدير مجزر لذبح الدواجن بالجيزة؛ ضُبط بحوزته أطنان مجهولة المصدر.

وتمكنت المأمورية من ضبط 5 أطنان دواجن يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وبدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

التحريات أشارت إلى أن المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.