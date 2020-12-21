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السودان: تم الاتفاق في قمة "إيجاد" على التهدئة بين كينيا والصومال

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السودان: تم الاتفاق في قمة "إيجاد" على التهدئة بين كينيا والصومال السودان: تم الاتفاق في قمة "إيجاد" على التهدئة بين كينيا والصومال

مصراوي Masrawy

07:31 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

الخرطوم - (أ ش أ):
أعلن فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم السودانية، أن قمة "إيجاد"، التي اختتمت أعمالها في جيبوتي أمس، ناقشت الأزمة الأخيرة بين دولتي كينيا والصومال، وتم الاتفاق على التهدئة بين الدولتين، لافتا إلى خطوات متقدّمة أكثر للتهدئة تُرك أمر إعلانها للجانبين.
ووصل رئيس مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية لمنظمة الايجاد عبد الله حمدوك، اليوم إلى السودان قادماً من جيبوتي، في زيارة امتدت لثلاثة أيام، ترأس خلالها اجتماع القمة لرؤساء دول وحكومات المنظمة الحكومية للتنمية "إيجاد".
وصرَّح فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، بأن حمدوك التقى خلال الزيارة عددا من اللقاءات الثنائية والمشتركة مع قادة الدول الأعضاء، وقيادة الاتحاد الافريقي، لبحث مختلف القضايا المًستجدة في الأقليم، من النواحي الإنسانية والسياسية والأمنية.
وفيما يخص دولة جنوب السودان، قال فيصل محمد صالح، إن قمة رؤساء دول وحكومات الإيقاد أشادت بنتائج تطبيق اتفاق السلام بدولة جنوب السودان وتعيين حُكّام الولايات، وأكّدت على حرية الحركة للنائب الأول لرئيس جمهورية دولة جنوب السودان، الدكتور رياك مشار.

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