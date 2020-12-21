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محافظ القليوبية يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمستشفى النيل بشبرا

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محافظ القليوبية يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمستشفى النيل بشبرا محافظ القليوبية يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمستشفى النيل بشبرا

مصراوي Masrawy

07:46 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، مساء اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمستشفى النيل للتأمين الصحي في شبرا الخيمة، للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية، وتوافر كافة الإجراءات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، حفاظًا على سلامتهم، مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة ، وكذلك توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.

رافق المحافظ خلال جولته بالمستشفى الدكتورة ميرفت سعيد مدير عام فرع التأمين الصحي، ونائبها الدكتور رضا الديب، والدكتور عيد العطار مدير المستشفى، واللواء مجدي عناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب، ونائبيه الدكتور مجدي البكرى وإيهاب مهدي.

استمع المحافظ من مدير المستشفى عن الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا، أو الحالات الايجابية وكيفية التعامل معها ونسب الإشغال بالمستشفى، واستعرض أعمال التطوير التي تجرى ببعض أقسام المستشفى ومعدلات التنفيذ والتكلفة التقديرية.

ووجه المحافظ باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة مع تكثيف عمليات النظافة والتطهير والتعقيم، خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه، حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة والتنسيق والتواصل الفوري مع غرفة عمليات المحافظة والإبلاغ عن أي حالات مرضية أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظة لتوفير العناية الطبية اللازمة لها.​

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