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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه في إطار استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبًا، تم وضع تجهيزات خاصة بمطار القاهرة لاستقبال المنتخبات المشاركة بالبطولة ومشجعي المنتخبات بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مصر السياحية والتاريخية، خاصة أن إقامة البطولة تأتي في ظل ظروف جائحة كورونا، ما يتطلب مجهودات أكبر من أجل الحفاظ على سلامة ضيوف مصر في هذه البطولة.

وأضاف محروس - قي تصريح اليوم الاثنين - أن التجهيزات تهدف إلى سرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة مع الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة، مشيرًا إلى أن مطار القاهرة تم تجهيزه في وقت سابق من خلال 46 كاميرا حرارية لقياس درجة حرارة الركاب والكشف عن أي حالات إصابة مشتبه فيها، ما يساعد في تسهيل مهمة أطباء الحجر الصحي بالمطار.

وأوضح أنه تم إخطار قطاع العمليات بمطار القاهرة للاستعداد لاستقبال الرحلات الجوية ذات الصلة بالبطولة، وبما يضمن انسيابية الحركة الجوية في مطار القاهرة، وبما لا يؤثر على جداول التشغيل الأخرى لباقي الرحلات، لافتًا إلى أنه جاري تشكيل فرق من العلاقات العامة لاستقبال وتوديع ضيوف البطولة ولتقديم أي تسهيلات أو استفسارات مع وضع لافتات بشعار البطولة بأنحاء متفرقة بالمطار بما يرسخ الانطباعات الحضارية عن مصر، من خلال مطار القاهرة الذي يعد البوابة الأولى أمام الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن تلك هى المرة الثانية التي تنظم فيها مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد وهى المرة الأولى منذ 2015 التي يتم فيها تنظيم البطولة خارج أوروبا ولأول مرة بمشاركة 32 منتخبًا بدلًا من 24 منتخبًا في آخر نسخة من البطولة كما أنها أول بطولة دولية تقام منذ تفشي جائحة كورونا.