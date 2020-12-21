"6 معلومات مهمة".. الصحة العالمية ترد على "المخاوف" من السلالة الجديدة لكورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

ردت منظمة الصحة العالمية، على الجدل والمخاوف المتعلقة بمدى تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي أبلغت عنها السلطات الصحية الإنجليزية، على كفاءة وفعالية لقاحات كورونا الجديدة.

وقالت المنظمة في بيان اليوم، إنه من المعلومات المبدئية فإن السلالة المتغيرة أكثر قدرة على الانتشار لكنها لا تسبب درجةً أشد من المرض، والدراسات لا تزال تجري على المصابين بهذه السلالة مقارنة بالمصابين بكوفيد-19.

وشددت على أنه لا يوجد حتى الآن دليل على تغيُّرات في فعالية اللقاحات المنتظرة أو قدرة المصاب على إنتاج أجسام مضادة للفيروس.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن جميع الفيروسات تتغير مع مرور الوقت، وهذا يشمل فيروس جائحة كوفيد-19، وحتى الآن، تم التعرّف على مئات الأنماط المختلفة لهذا الفيروس في جميع أنحاء العالم، ونحن نتابع ذلك عن كثب، متابعة: "لم يكن لمعظم التغيرات التي طرأت على الفيروس سوى تأثير ضئيل أو معدوم على انتقال العدوى أو شدة المرض".

وأثارت السلالة الجديدة المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا مخاوف عالمية متصاعدة، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت رصد حالات لها في هولندا والدنمارك وأستراليا، فيما علَقت 3 دول الرحلات الجوية مع بريطانيا.

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